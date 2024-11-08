Анастасия Решетова закрыла бренд нижнего белья из-за религиозных убеждений

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова прокомментировала слухи о потере 13 миллионов рублей на бизнесе. Соответствующее сообщение публикует Super.ru.

Ранее в сети распространилась информация о том, что манекенщица вынуждена закрыть свою вторую компанию ООО «Гейша Андер» по продаже нижнего белья. Журналисты выяснили, что в прошлом году бренд потерпел многомиллионные убытки и в настоящий момент находится в процессе ликвидации.

Решетова подтвердила информацию о закрытии компании, отметив, что причинами этого стали внутренние перемены. По ее словам, теперь она планирует обратить внимание на другие свои компании, связанные с искусством и бьюти-индустрией. При этом знаменитость уточнила, что вторая приносит ей стабильную прибыль на протяжении семи лет. «Развитие компании по производству женского белья перестало быть для меня актуальным в связи с укреплением религиозных убеждений. С возрастом меняются наши взгляды и ценности, поэтому бизнес, который предполагает рекламные кампании с публикациями девушек в белье, потерял для меня актуальность», — заключила собеседница портала.

В июле Анастасия Решетова назвала табу в отношениях с мужчиной на фоне слухов о романе с бизнесменом и мужем певицы Алсу Яном Абрамовым.