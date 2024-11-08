Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:49, 8 ноября 2024Ценности

Решетова прокомментировала слухи о потере 13 миллионов рублей на бизнесе

Анастасия Решетова закрыла бренд нижнего белья из-за религиозных убеждений
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова прокомментировала слухи о потере 13 миллионов рублей на бизнесе. Соответствующее сообщение публикует Super.ru.

Ранее в сети распространилась информация о том, что манекенщица вынуждена закрыть свою вторую компанию ООО «Гейша Андер» по продаже нижнего белья. Журналисты выяснили, что в прошлом году бренд потерпел многомиллионные убытки и в настоящий момент находится в процессе ликвидации.

Решетова подтвердила информацию о закрытии компании, отметив, что причинами этого стали внутренние перемены. По ее словам, теперь она планирует обратить внимание на другие свои компании, связанные с искусством и бьюти-индустрией. При этом знаменитость уточнила, что вторая приносит ей стабильную прибыль на протяжении семи лет. «Развитие компании по производству женского белья перестало быть для меня актуальным в связи с укреплением религиозных убеждений. С возрастом меняются наши взгляды и ценности, поэтому бизнес, который предполагает рекламные кампании с публикациями девушек в белье, потерял для меня актуальность», — заключила собеседница портала.

В июле Анастасия Решетова назвала табу в отношениях с мужчиной на фоне слухов о романе с бизнесменом и мужем певицы Алсу Яном Абрамовым.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия передала Украине в 15 раз больше тел военнослужащих при обмене. Что известно?

      Больше половины немцев захотели ухода Шольца после досрочных выборов

      Выступление Путина на Валдайском форуме осветили десятки западных СМИ

      Из легендарного парижского ресторана снова украли редкие вина на миллионы рублей

      Депутат Рады заявил о планах подать на Зеленского заявление о госизмене

      Троих подростков осудят за терроризм по заданию СБУ в Запорожской области

      Россиянам рассказали об опасности антипохмельных капельниц

      Стажер российского турагентства похитила у туристов почти два миллиона рублей

      Россиянам раскрыли способ принудительно выписать жильца из квартиры

      Стало известно о новой атаке ВСУ на российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше