Рита Дакота пожаловалась на побочный эффект после пластики

Певица Рита Дакота пожаловалась на отеки после блефаропластики

Российская певица и композитор Рита Дакота пожаловалась на побочный эффект после пластической операции. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В опубликованном видео 34-летняя знаменитость предстала перед камерой без макияжа, демонстрируя естественную внешность. При этом на кадрах видно, что на лице звезды присутствуют отеки. По словам Дакоты, она нечасто выходит в сеть, поскольку столкнулась с последствиями блефаропластики.

«Мне кажется, пока еще очень сильно видна после операции вот эта вот вся штука. Немножечко стесняюсь, переживаю. Во-первых, я девчонка, во-вторых, я артистка. С таким отекшим лицом немного стремновато», — высказалась исполнительница.

В октябре Рита Дакота показала внешность до и после пластики. Затем исполнительница опубликовала кадр снятого крупным планом лица после проведенной операции.