Россия поставила рекордный объем чая и сладостей соседней стране

В 2024 году Россия поставила Казахстану чая и сладостей на $338 млн

С января по август 2024 года Россия поставила Казахстану рекордный объем чая и сладостей. Об этом со ссылкой на данные службы статистики соседней страны сообщает РИА Новости.

Суммарные объемы поставок чая, сахара и сладостей из России увеличились до 338 миллионов долларов (плюс 2,8 процента год к году), рекордного показателя за всю историю наблюдений.

Сильнее всего вырос импорт тростникового сахара — бывшая республика СССР купила его на 162,5 миллиона долларов (плюс 16,6 процента в годовом выражении). Поставки шоколада и других продуктов с содержанием какао увеличились до 118,8 миллиона долларов (плюс 5,2 процента), а сладостей без какао — 46,9 миллиона долларов (плюс 2,1).

Отгрузки чая с различными добавками и без них снизились в 3,2 раза, до 9,8 миллиона долларов.

Ранее Казахстан продлил запрет на ввоз российской пшеницы, впервые установленный в апреле 2023 года, до конца 2024-го. Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин объяснил, что главной причиной этой меры стала стабилизация цен на внутреннем рынке.