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17:26, 8 ноября 2024Забота о себе

Россиянам назвали главную опасность вируса Коксаки

Иммунолог Жемчугов: вирус Коксаки способен вызвать менингит или повредить сердце
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Главной опасностью вируса Коксаки является то, что он может провоцировать осложнения на мозг и сердце. Об этом рассказал специалист по особо опасным инфекциям врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik.

Врач отметил, что вирус Коксаки поражает в основном детей до десяти лет. Симптомы болезни, по его словам, включают признаки простуды и отравления: высокую температуру, головную и мышечную боль, а также рвоту и диарею. «Потом у детишек появляется крупная сыпь, кровоизлияния с трещинами на ладонях и на подошвах», — описал симптомы Жемчугов.

Главной опасностью вируса иммунолог назвал возможные осложнения. По его словам, вирус Коксаки может спровоцировать воспаление твердых мозговых оболочек и вызвать менингит. Также воспалительные процессы могут поразить сердце, мышцы, почки или печень. Чтобы не допустить этого, Жданов рекомендовал тем, кто заразился этим вирусом, в самом начале болезни применять противовоспалительные препараты.

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Ранее вирусолог Сергей Нетесов предупредил, что симптомы вируса Коксаки легко перепутать с другими заболеваниями. По его словам, схожие проявления имеют корь, краснуха и желудочно-кишечные заболевания.

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