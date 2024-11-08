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12:37, 8 ноября 2024Россия

Россиянин избил подкармливающую бездомных собак пенсионерку и попал на видео

Житель Орехово-Зуева избил подкармливающую бездомных собак пенсионерку
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Житель подмосковного города Орехово-Зуево избил пенсионерку, которая подкармливала у подъезда бездомных собак. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном ролике видно, как россиянин подходит к пожилой женщине, которая сидит на скамейке в окружении животных. Мужчина сразу начинает пререкаться со старушкой и бьет ногой собаку. Когда пенсионерка пытается помочь животному, мужчина ударяет и ее.

Как утверждает Mash, жителю Подмосковья не понравилось, что старушка кладет еду для собак у подъезда. Он пообещал натравить на несчастную своего алабая.

Соседи отметили, что мужчина уже не в первый раз нападает на пожилых. Следователи из Московской области возбудили в отношении неадекватного гражданина уголовное дело о хулиганстве, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Москве мигрант пробрался в квартиру 78-летней пенсионерки и до смерти ее избил.

ЖЗЛ
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