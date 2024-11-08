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10:46, 8 ноября 2024Силовые структуры

Россиянина приговорили к 13 годам за перевод денег украинской армии

Суд Москвы приговорил к 13 годам мужчину за перевод денег ВСУ
Варвара Митина (редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 34-летнего местного жителя Александра Крайчика, который перевел деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, Крайчик оказал финансовую помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России. Мужчина пошел на этот шаг из-за своей политической позиции.

Александр Крайчик — уроженец Пермского края, который больше десяти лет живет в Москве и работает в банке.

Ранее Ростовский областной суд приговорил бывшую сотрудницу государственного учреждения к 12 годам колонии по обвинению в финансировании ВСУ.

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