Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:26, 8 ноября 2024Бывший СССР

Российские войска начали перерезать трассу Запорожье — Курахово

Рогов: российские войска перерезают трассу Запорожье — Курахово
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России перерезают трассу ЗапорожьеКурахово. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, российские войска в нескольких направлениях движутся в сторону трассы Запорожье — Курахово. Он добавил, что в ходе активных боев военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряют контроль над Курахово. Этот населенный пункт служит для ВСУ лавной транспортной артерией, через которую их обеспечивают живой силой и боеприпасами.

Ранее стало известно, что ВСУ ожидают схлопывания северного фланга за Кураховским водохранилищем. Также сообщается, что украинские военные могут ждать прорыва на линии Берестки — Сонцовка, что крайне ухудшит их положение.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине говорят о подготовке к отходу ВСУ из Курской области. В России объяснили, почему выйти оттуда уже невозможно

      «Изделие 30» для Су-57 показали на фото

      Стилист Рогов назвал лучший предмет гардероба для флирта

      ВСУ обстреляли Энергодар

      Хозяева белки Арахиса оказались порномоделями с аккаунтом на Onlyfans

      По «Звездным войнам» снимут еще три фильма

      Пытавшегося найти жену на российском шоу посадили на 15 лет за расправу

      Иностранные пиво и энергетики в России заставят измениться

      В США признали неминуемый отказ Зеленского от Крыма

      Кулеба заявил о невозможности предотвратить конфликт с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше