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11:04, 8 ноября 2024Наука и техника

Перечислены недостатки чехлов для смартфонов

Авторы GizmoChina назвали чехлы для смартфонов бесполезными
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jewel Mitchell / Unsplash

Специалисты издания GizmoChina описали недостатки чехлов для смартфонов. Материал доступен на сайте медиа.

По мнению журналистов, необходимости в покупке чехла для современного телефона нет. Авторы отметили, что производители устройств используют прочные и высококачественные материалы, которые надежно защищают девайсы от ударов и попадания влаги и пыли. В качестве примера они привели алюминий, керамику, титан.

В числе прочих эксперты привели утверждение о том, что громоздкие чехлы бесполезны и неудобны. Особенно это заметно в случае премиальных флагманов, которые весят около 200 грамм. «Какой смысл владеть защищенным чехлом смартфоном, если вы никогда не сможете им насладиться?» — удивились журналисты.

Также авторы обратили внимание, что на рынке есть громоздкие чехлы, которые значительно увеличивают прочность защищаемого устройства. Однако журналисты полагают, что подобные аксессуары реально могут быть полезны только людям, которые работают в сложных климатических условиях или на тяжелом производстве.

В конце октября журналисты издания PhoneArena заявили, что новые Android-смартфоны получат более продвинутую защиту от попадания влаги. Их корпус будет защищен по стандарту IP69, что позволит мыть устройства под струей воды высокого давления и повышенной температуры.

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