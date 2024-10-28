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00:15, 28 октября 2024Наука и техника

Смартфоны получат продвинутую защиту от воды

Смартфоны будущего защитят от воды и пара по стандарту IP69

Фото: Love Solutions / Shutterstock / Fotodom

Новые Android-смартфоны получат более продвинутую защиту от попадания влаги. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты медиа выяснили, что OnePlus 13, который должен выйти в ближайшее время, получит защиту от пыли и влаги по стандарту IP69. По словам специалистов, подобной защитой будет обладать все больше устройств на рынке.

В материале говорится, что многие смартфоны получают сертификацию IP (Ingress Protection), где первая цифра означает степень защиты от пыли, вторая — от воды. По словам журналистов, большая часть телефонов защищена по стандарту IP68, что позволяет погружать их под воду на длительное время. Сертификат IP69 означает, что аппарат будет защищен еще и от пара.

Специалисты объяснили, что флагманский OnePlus 13 можно будет мыть под струей воды высокого давления и повышенной температуры. Также он должен выдержать обработку паром. «Среднестатистический потребитель, возможно, никогда не будет подвергать свое устройство таким экстремальным условиям», — предположили журналисты издания.

В заключение авторы отметили, что стандарт IP69 обеспечивает самый высокий на сегодняшний день уровень защиты от пыли и воды. Однако внедрение необходимых улучшений приведет к удорожанию смартфона.

В конце октября аналитики IDC заявили, что китайский рынок смартфонов продолжил расти четвертый квартал подряд. Главной причиной роста назвали устойчивый отложенный спрос.

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      Андрей Ставицкий
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