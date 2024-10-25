Рынок смартфонов в Китае продолжил расти

IDC: рынок смартфонов Китая снова вырос из-за отложенного спроса

Китайский рынок смартфонов продолжил расти четвертый квартал подряд. Об этом сообщается в отчете International Data Corporation (IDC).

По оценке специалистов агентства, в третьем квартале года поставки смартфонов в Китае увеличились на 3,2 процента в годовом исчислении. За последние три месяца в регион поставили 68,8 миллионов устройств. «Это четвертый квартал роста подряд, обусловленный всплеском обновлений устройств, вызванным устойчивым отложенным спросом», — заметили эксперты.

По словам аналитика Артура Го, рынок смартфонов продолжает расти несмотря на продолжающиеся экономические трудности. Го заметил, что местные потребители очень мотивированы приобретать новые девайсы после трех лет сдерживаемого спроса.

Лидером рынка оказалась местная корпорация Vivo, доля которой составила 18,6 процентов. За год компания выросла на 21,5 процента. На второй позиции разместились Apple с долей 15,6 процента, на третьей — Huawei, которая имеет долю 15,3 процента.

«Мы ожидаем, что положительная траектория роста сохранится и в четвертом квартале», — подчеркнул аналитик Джейкоб Чжу. По его мнению, импульс будет подкреплен ранним выходом флагманских смартфонов и началом сезона распродаж.

В середине октября аналитики IDC рассказали, что мировые поставки смартфонов снова выросли в третьем квартале 2024 года. Во многом позитивная тенденция связана с сильным ростом поставок китайских производителей.