Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:30, 15 октября 2024Наука и техника

Рынок смартфонов снова вырос

IDC: поставки смартфонов выросли, лидером рынка остались Samsung, Apple и Xiaomi

Фото: Loren Elliott / Reuters

Мировые поставки смартфонов снова выросли в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщается в отчете International Data Corporation (IDC).

Согласно подсчетам аналитиков, в третьем квартале поставки смартфонов выросли на 4 процента, всего было отгружено 316,1 миллиона единиц техники. Специалисты отметили, что это пятый подряд квартал, в котором поставки телефонов растут, несмотря на макроэкономические проблемы.

Старший менеджер IDC Уилл Вонг заявил, что глобальный рынок смартфонов демонстрирует устойчивость, несмотря на глобальные экономические трудности. Во многом это связано с сильным ростом поставок китайских производителей. Лидером рынка осталась Samsung, которая получила долю 18,3 процента. На втором и третьем местах оказались Apple и Xiaomi, которые получили 17,7 и 13,5 процента рынка соответственно.

Представитель IDC Франциско Джеронимо заметил, что Samsung сохранила лидерство на рынке, несмотря на падение общего количества отгруженных устройств. Джеронимо заявил, что корейская корпорация продолжает увеличивать свою долю в премиум-сегменте.

Ранее аналитики Techinsights заявили, что компания Apple займет место самого крупного поставщика смартфонов. Это произойдет, если корпорация сохранит позитивную динамику по поставкам гаджетов.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Гнусные комментарии». Везшие гуманитарную помощь в зону СВО волонтеры заявили об унижениях на КПП в Крыму

      Зюганов рассказал о встрече с вернувшимся из Ашхабада Путиным

      В Кремле прокомментировали пункт о военной помощи в договоре России и КНДР

      Подполье сообщило о попадании зенитной ракетой ВСУ по рынку в Николаеве

      Раскрыты новые подробности о поисках дрейфовавшей 67 дней в море лодке с россиянами

      Власти увеличили квоту на вывоз удобрений из России

      В Кремле высказали позицию об «изоляции» России

      В НХЛ объяснили отказ российского голкипера от рекордного контракта

      В Госдуме отреагировали на отставку главы Олимпийского комитета России

      Мать бойца СВО девять месяцев не могла получить выплату за не вернувшегося из боя сына

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше