Предсказан крупнейший производитель смартфонов в 2025 году

Techinsights: Apple вместо Samsung станет крупнейшим производителем смартфонов

Компания Apple займет место самого крупного поставщика смартфонов. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты медиа сослались на отчет компании Techinsights. Ее специалисты предсказали, что Apple станет главным производителем смартфонов в мире в 2025 году. Это произойдет, если корпорация сохранит позитивную динамику по поставкам гаджетов.

«Одним из ключевых факторов прогнозируемого успеха Apple являются ее агрессивные скидки, особенно в Китае, одном из важнейших рынков для производителей смартфонов», — отметили авторы. По их словам, Apple укрепилась в регионе, так как предложила потребителям старые версии iPhone по доступной цене. Специалисты считают, что с большей долей вероятности компания Тима Кука опередит Samsung в новом году.

В материале говорится, что Apple успешно балансирует между выпуском новых флагманских моделей и продажей старых девайсов по привлекательной цене. Также драйвером роста поставок окажется выпуск нового iPhone SE, который ожидается в начале 2025 года.

Согласно актуальным данным Counterpoint Research, доля Apple во втором квартале 2024 года составила 16 процентов. Лидером рынка смартфонов остается Samsung с долей 19 процентов.

Ранее аналитики CIRP заявили, что пользователям смартфонов Apple чаще других удается перепродать свои устройства на рынке. Согласно опросу, 41 процент пользователей iPhone смогли продать свой старый аппарат или сдать в trade-in.