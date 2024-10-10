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15:21, 10 октября 2024Наука и техника

iPhone назвали лучшей инвестицией среди смартфонов

CIRP: iPhone стал лучшей инвестицией — 41 % владельцев смогли перепродать его

Фото: Hollie Adams / Reuters

Пользователям смартфонов Apple чаще других удается перепродать свои устройства на рынке. Об этом сообщается в отчете Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

Из опроса пользователей смартфонов следует, что довольно часто потребители продают свои старые устройства и выручают деньги или сдают их по программе trade-in. Однако iPhone в этом качестве оказался гораздо более лучшей инвестицией, чем смартфоны других брендов.

41 процентов пользователей iPhone ответили, что смогли продать свои телефоны или сдать в trade-in и получить скидку на новый аппарат. В 40 процентах случаев аппарат оставляли в качестве резервного или передавали родственникам, в 19 процентах — другим образом избавлялись от него. Аналитики CIRP назвали гаджеты Apple устройствами, которые дольше сохраняют свою ценность.

Для сравнения, лишь 17 процентам владельцев Android-устройств удалось выручить деньги от продажи своих гаджетов. В 53 процентах случаев телефон оставляли себе или отдавали их родственникам. «Похоже, что монетизация старых телефонов Android не является выигрышной идеей», — отметили авторы отчета. По их мнению, обладатели iPhone вкладывают больше денег в их покупку, но затем могут перепродать их.

Ранее известный инсайдер Мин-Чи Ко рассказал, что базовые смартфоны серии iPhone 16 оказались плохо востребованы на рынке. Из-за этого Apple даже пришлось снизить поставки устройств.

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      Андрей Ставицкий
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