С жилого дома в Подмосковье посыпались плиты

Плиты с ЖК в Мытищах начали падать на припаркованные рядом автомобили

С одного из жилых комплексов (ЖК) в Мытищах Московской области посыпались плиты. Об этом стало известно Telegram-каналу «Москва с огоньком».

Речь идет о ЖК «Кит» по адресу Новомытищинский проспект, 4а. По данным канала, части плитки с фасада здания начали падать вниз на припаркованные рядом с домом автомобили. В целях безопасности по периметру комплекса натянули сетчатое ограждение.

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