Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:10, 8 ноября 2024Экономика

С жилого дома в Подмосковье посыпались плиты

Плиты с ЖК в Мытищах начали падать на припаркованные рядом автомобили
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

С одного из жилых комплексов (ЖК) в Мытищах Московской области посыпались плиты. Об этом стало известно Telegram-каналу «Москва с огоньком».

Речь идет о ЖК «Кит» по адресу Новомытищинский проспект, 4а. По данным канала, части плитки с фасада здания начали падать вниз на припаркованные рядом с домом автомобили. В целях безопасности по периметру комплекса натянули сетчатое ограждение.

Ранее в жилом доме во Владивостоке обрушился потолок. Причиной стал ливень, после которого в квартире на втором этаже здания посыпалась штукатурка, а следом за ней — прогнившие доски. К вечеру обвалились все перекрытия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине говорят о подготовке к отходу ВСУ из Курской области. В России объяснили, почему выйти оттуда уже невозможно

      «Изделие 30» для Су-57 показали на фото

      Стилист Рогов назвал лучший предмет гардероба для флирта

      ВСУ обстреляли Энергодар

      Хозяева белки Арахиса оказались порномоделями с аккаунтом на Onlyfans

      По «Звездным войнам» снимут еще три фильма

      Пытавшегося найти жену на российском шоу посадили на 15 лет за расправу

      Иностранные пиво и энергетики в России заставят измениться

      В США признали неминуемый отказ Зеленского от Крыма

      Кулеба заявил о невозможности предотвратить конфликт с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше