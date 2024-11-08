Шольц заявил о намерении ЕС продолжать тесное сотрудничество с Трампом

Шольц: ЕС обсуждает продолжение тесного сотрудничества с США при Трампе

Европейский союз (ЕС) намерен продолжить тесное сотрудничество с США при избранном президенте Дональде Трампе и обсуждает свою политику по этому вопросу. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters.

«Мы будем продолжать хорошо работать с будущим американским президентом. И вопрос о том, как этого можно достичь, был предметом нашего обсуждения», — сообщил Шольц.

Канцлер ФРГ добавил, что Евросоюзу необходимо сохранять силу в свете конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке, обеспечивая свою безопасность. Шольц также призвал ЕС продолжать оказывать поддержку Украине.

Ранее стало известно, что уволенный Шольцем министр финансов Германии Кристиан Линднер обвинил канцлера в том, что тот помешал эффективной военной помощи Украине и отказался отправить Киеву крылатые ракеты Taurus.