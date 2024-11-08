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09:02, 8 ноября 2024Наука и техника

Apple изобрела умный ремешок

Apple запатентовала умный ремешок для часов, измеряющий давление
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Luke Chesser / Unsplash

Корпорация Apple запатентовала умный ремешок для смарт-часов, который может измерять ряд жизненных показателей. На это обратило внимание издание Patently Apple.

Патент был зарегистрирован в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO). В описании говорится, что гибкий ремешок для умных часов можно использовать в качестве гаджета, измеряющего различные показатели здоровья. В том числе, аксессуар позволить собирать данные о частоте дыхания, давлении и ЭКГ пользователя.

Инженеры предложили устанавливать в гибкие ремешки датчики. Информацию с них можно было бы передавать беспроводным образом на устройстве — например, смарт-часы. Также в описании изобретения говорится, что подобные датчики можно встроить в ленту, с помощью которой шлем смешанной реальности Vision Pro держится на голове.

В компании полагают, что датчики, установленные в эластичные материалы, можно употреблять и в одежде — в том числе, в головных уборах, перчатках и прочих элементах гардероба.

Потенциально такой ремешок можно будет заряжать беспроводным способом. По мнению инженеров Apple, это упростит использование гаджета.

В начале ноября источники Bloomberg рассказали, что корпорация Apple закрыла проект по разработке умного кольца. В компании считают, что выход смарт-колец помешает продажам часов Apple Watch.

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