Apple отказалась выпускать умное кольцо

Bloomberg: Apple закрыла проект по разработке умного кольца из-за часов

Американская корпорация Apple закрыла проект по разработке умного кольца. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя Марка Гурмана, Apple не будет в ближайшие годы выпускать собственное умное кольцо. Гурман рассказал, что IT-гигант отказался от этих планов, так как считает, что выход нового носимого устройства может навредить продажам умных часов Apple Watch.

В материале говорится, что Apple Watch сейчас считаются одним из самых важных продуктов американского бренда. Поэтому компания не хочет рисковать продажами устройства и выпускать гаджет нового типа. В Apple отказались комментировать сообщение Bloomberg.

Журналисты издания PhoneArena напомнили, что в последний год ходили слухи о том, что Apple скоро представит свое умное кольцо. Так, в августе стало известно, что корпорация Тима Кука запатентовала умное кольцо, которое может работать вместе с гарнитурой дополненной реальности Vision Pro.

«Со стратегической точки зрения это логичный шаг», — заметили авторы PhoneArena. По их словам, рынок смарт-колец по-прежнему остается нишевым — в Apple не верят, что на новый носимый девайс будет высокий спрос.

В конце лета специалисты iFixit заявили, что умное кольцо Samsung Galaxy Ring вряд ли прослужит пользователю больше двух лет. По их словам, гаджет очень сложно ремонтировать, а батарея устройства рассчитана не больше чем на пару лет работы.