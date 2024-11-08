Стали известны последствия извержения вулкана на Камчатке

Поселок на Камчатке накрыло пеплом после извержения вулкана Шивелуч

После извержения вулкана Шивелуч на Камчатке поселок Усть-Камчатск накрыло плотным слоем пепла. О последствиях произошедшего рассказали местные жители, передает «Газета.Ru».

Люди в поселке стараются не выходить на улицу без надобности, а при необходимости сделать это надевают маски. «Дышать тяжело, на глазах и во рту, на зубах чувствуется, что пепел скрипит как цементная крошка», — рассказала одна из собеседниц издания.

По ее словам, сейчас школы и детские сады в поселке закрыты, но магазины продолжают работать в штатном режиме. Однако жители привыкли к извержениям вулкана и не паникуют. Из-за образовавшегося тумана жители также не могут увидеть поселок Крутоберегово, расположенный на другом берегу.

Вулкан Шивелуч начал извергаться после землетрясения, произошедшего в ночь на 18 августа в Тихом океане в 108 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. Он выбросил пепел на восемь километров в высоту. В связи с этим власти ввели красный код авиационной опасности.