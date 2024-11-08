Стажер российского турагентства похитила у туристов почти два миллиона рублей

МВД: стажер турагентства в Москве похитила у клиентов почти два миллиона рублей

Стажер столичного турагентства похитила у пятерых клиентов почти два миллиона рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Пятеро россиян обратились в дежурную часть по району Марьина Роща и рассказали, что заключили договоры с представителем одной из туристических компаний. Им пообещали организовать заграничные туры по выгодной цене. Однако поездки не состоялись, а когда туристы попытались вернуть потраченные деньги, сотрудница, оформлявшая путевки, перестала выходить на связь. Уточняется, что сумма ущерба превысила 1,8 миллиона рублей.

Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленницу. Ею оказалась 31-летняя жительница Московской области, которая проходила в турагентстве стажировку. Выяснилось, что при заключении договоров она давала клиентам подменный QR-код на оплату путевок, после чего деньги зачислялись на подконтрольный ей счет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

В октябре турагент из Уфы обманула 24 семьи, желавшие отдохнуть за границей, более чем на два миллиона рублей. Она предложила клиентам отдых в пятизвездочном отеле за 260 тысяч рублей, а потом пропала.

