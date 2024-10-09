Желавших отдохнуть за границей россиян обманули на миллионы рублей

Турагент из Уфы обманула 24 семьи более чем на 2 млн рублей на путевках в Турцию

Турагент из Уфы обманула 24 семьи, желавших отдохнуть за границей, более чем на два миллиона рублей. Об этом пишет издание Baza.

По данным источника, россиянка решила слетать с семьей в Турцию и обратилась к проверенному туроператору Ангелине из компании Max Travel. Та предложила клиентам отдых в пятизвездочном отеле за 260 тысяч рублей. Женщина оплатила путевку полностью и стала ждать билеты на самолет.

Однако в положенный срок Ангелина ничего не прислала, а потом начала уверять клиентку, что якобы из-за специальной военной операции рейсы в Турцию отменяются, и отель не может подтвердить бронирование. Тогда туристка сама связалась с гостиницей и выяснила, что никакой брони там нет, а самолеты летают, как раньше.

Как сообщает Baza, в ответ на претензии Ангелина начала оправдываться и жаловаться на болезнь мужа, а потом предложила обменять пятизвездочный отель в Турции на двухзвездочную гостиницу в Сочи. Когда клиентка отказалась и попросила вернуть деньги, турагент пропала. В полиции заявление у пострадавшей не приняли, после долгих уговоров Ангелина все же возместила ей часть ущерба — 90 тысяч рублей.

Россиянка решила не сдаваться и нашла других пострадавших от действий мошенницы. Они создали чат и выяснили, что оказались в похожей ситуации. В конце сентября уфимка опубликовала в местной группе пост, в котором обвинила Ангелину в обмане. После этого женщина вышла на связь, попросила не предавать историю огласке и пообещала исправиться.

Уточняется, что турагент частично вернула деньги только 5 семьям из 24. Общая сумма ущерба, со слов пострадавших, составила более 2,3 миллиона рублей.

В августе похожая история произошла в Татарстане. Там турагент украла у клиентов миллионы рублей и стала угрожать им в личных сообщениях.