В США высказались о суде по делу Трампа после его победы в выборах

Спецпрокурор по делу Трампа допустил, что суд учтет его победу в выборах

Специальный прокурор по делу победившего в борьбе за пост президента США Дональда Трампа предупредил суд, что придется учесть его победу в выборах. Об этом пишет РИА Новости.

Он допустил, что придется учесть результаты состоявшегося голосования. По его словам, правительство попросило суд отменить нынешние дедлайны и расписание предварительных слушаний.

«Чтобы правительство смогло оценить беспрецедентные обстоятельства и определить подходящий курс действий, соответствующий подходам Минюста», — высказался спецпрокурор.

Ранее издание Business Insider писало, что Трамп может использовать полномочия президента США, чтобы «помиловать себя» и избежать уголовного преследования.

Стало известно, что Минюст готовится закрыть федеральные уголовные дела против Трампа.