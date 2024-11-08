Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:16, 8 ноября 2024Мир

В США высказались о суде по делу Трампа после его победы в выборах

Спецпрокурор по делу Трампа допустил, что суд учтет его победу в выборах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ron Sachs / Global Look Press

Специальный прокурор по делу победившего в борьбе за пост президента США Дональда Трампа предупредил суд, что придется учесть его победу в выборах. Об этом пишет РИА Новости.

Он допустил, что придется учесть результаты состоявшегося голосования. По его словам, правительство попросило суд отменить нынешние дедлайны и расписание предварительных слушаний.

«Чтобы правительство смогло оценить беспрецедентные обстоятельства и определить подходящий курс действий, соответствующий подходам Минюста», — высказался спецпрокурор.

Ранее издание Business Insider писало, что Трамп может использовать полномочия президента США, чтобы «помиловать себя» и избежать уголовного преследования.

Стало известно, что Минюст готовится закрыть федеральные уголовные дела против Трампа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кулеба рассказал, что до начала СВО нашел у Байдена документ о судьбе Украины. О чем в нем говорилось?

      Аналитик признал невозможность Европы заменить российский газ на американский

      Украинский военный психолог рассказал о групповом дезертирстве в ВСУ

      Захарова обвинила Зеленского в попытке «утилизировать» остатки населения Украины

      Глава Еврокомиссии ушла от прямого ответа на вопрос о дальнейшей поддержке Украины

      Пентагон отменил запрет на присутствие на Украине американских подрядчиков

      В США высказались о суде по делу Трампа после его победы в выборах

      Украину обвинили в использовании пленных как щита в Курской области

      ФБР заявило о подготовке в Иране убийства Трампа

      «Газпром» продал все принадлежавшие ему акции оператора газотранспортной системы Латвии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше