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09:57, 8 ноября 2024Россия

Участника СВО вернули домой с передовой ради одного известия

Ura.ru: участника СВО вернули в Екатеринбург с передовой после известия о жене
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участника специальной военной операции (СВО) с позывным Граф вернули домой в Екатеринбург с передовой после одного известия о жене. Об этом стало известно Ura.ru.

Как рассказал военнослужащий, его супруги не стало. Сейчас мужчина должен решить проблему с жильем и позаботиться о сыне.

«В тот момент земля просто ушла из-под ног. Командование сыграло важную роль в этот кризисный момент: они помогли мне собрать все необходимые документы и организовать поездку домой», — поделился боец.

До этого сообщалось, что в Саратове супруга бойца СВО на Украине добилась выселения из квартиры мигрантов.

Еще раньше похожая ситуация разыгралась в подмосковных Химках. Тогда мигрант поселился в квартире матери участника боевых действий и через некоторое время отказался платить за аренду, перестав выходить на связь.

ЖЗЛ
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