Участника СВО вернули домой с передовой ради одного известия

Участника специальной военной операции (СВО) с позывным Граф вернули домой в Екатеринбург с передовой после одного известия о жене. Об этом стало известно Ura.ru.
Как рассказал военнослужащий, его супруги не стало. Сейчас мужчина должен решить проблему с жильем и позаботиться о сыне.
«В тот момент земля просто ушла из-под ног. Командование сыграло важную роль в этот кризисный момент: они помогли мне собрать все необходимые документы и организовать поездку домой», — поделился боец.
До этого сообщалось, что в Саратове супруга бойца СВО на Украине добилась выселения из квартиры мигрантов.
Еще раньше похожая ситуация разыгралась в подмосковных Химках. Тогда мигрант поселился в квартире матери участника боевых действий и через некоторое время отказался платить за аренду, перестав выходить на связь.