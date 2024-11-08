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05:23, 8 ноября 2024Бывший СССР

Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение

Зеленский заявил, что Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВступление Украины в ЕС:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение о безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, Будапешт не захотел вносить в договор пункт о поддержке вступления Украины в Североатлантический альянс. «Для нас важна поддержка Украины в ЕС, поддержка Венгрией Украины в НАТО», — сказал он.

Ранее Зеленский прибыл в Венгрию впервые с 2022 года, Политик примет участие в Саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил о сомнениях в Европейского союзе по поводу помощи Украине из-за победы на выборах президента США Дональда Трампа.

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