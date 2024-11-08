Украина и Венгрия отказались подписывать двустороннее соглашение

Зеленский: Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение

Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение о безопасности, поскольку Будапешт отказался внести в него пункт о поддержке вступления страны в НАТО. Об этом рассказал Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества, пишет ТАСС.

«Для нас важна поддержка Украины в ЕС, поддержка Венгрией Украины в НАТО. В документе на сегодняшний день нет (пункта, касающегося) поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО. Так как этого нет, этот документ не подписан», — уточнил Зеленский.

Накануне сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл в Венгрию впервые с 2022 года, Отмечалось, что он примет участие в Саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

В конце октября Зеленский заявлял, что Украина и Венгрия готовят документ, фиксирующий намерение Будапешта не блокировать приглашение Киева в НАТО. Он добавил, что в документе будет отражено общая позиция двух стран по разным спорным вопросам. В их числе — положение венгерского меньшинства на Украине.

