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21:11, 8 ноября 2024Мир

Украину обвинили в использовании пленных как щита в Курской области

Захарова: боевики ГУР Украины используют пленных как щит в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала текущее состояние конфликта на Украине. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

Захарова заявила, что военные Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины использую пленных как щит в Курской области.

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«Трусливые боевики из сил специальных операций ГУР Минобороны Украины в Курской области используют в качестве живого щита наших пленных солдат — гонят их впереди себя, предварительно обвесив "поясами смертников" с детонируемой при попытке бегства или встрече с российскими военными взрывчаткой», — отметила она.

Ранее военкор Марат Хайруллин заявил, что главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский хочет вывести войска из Курской области. Однако он не может это сделать.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Судьба многих граждан до сих пор остается неизвестной.

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