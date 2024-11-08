Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:06, 8 ноября 2024Россия

В Кремле не стали отвечать на вопрос о размещении в зоне СВО военных из Северной Кореи

Пресс-секретарь Путина Песков переадресовал в Минобороны вопрос о бойцах из КНДР
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Кремле не стали отвечать на вопрос о размещении в зоне специальной военной операции (СВО) военных из КНДР (Северной Кореи) — пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков переадресовал его в Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

«Это вопрос, который касается непосредственно ведения специальной военной операции», — объяснил отказ комментировать тему слухов о присутствии в зоне СВО северокорейских бойцов представитель Кремля.

Владимир Зеленский заявлял о противостоянии Вооруженных сил Украины не только российским, но и северокорейским военным. При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ответ на заявление Зеленского сообщил, что у альянса нет доказательств присутствия северокорейской армии на Украине.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о ратификации договора между Россией и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ, как подчеркнули в Совфеде, носит миролюбивый характер и предусматривает поддержание бессрочного партнерства, которое базируется на взаимном уважении суверенитета и на других принципах международного права.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский губернатор рассказал о борьбе с мигрантами в регионе. Как ему удалось добиться оттока приезжих?

      В России захотели увеличить штрафы за подделку документов при незаконной миграции

      Гарик Сукачев отреагировал на лишение водительских прав

      В Кремле отказались оценивать планы Трампа по Китаю

      В Подмосковье школьница оказалась под колесами электрички, выжила и попала на видео

      Немецкая оппозиция усилила давление на Шольца и предложила обсудить вотум доверия в ноябре

      Поставки чугуна из России рухнут из-за санкций

      Толпа трансгендеров напала на россиянина в Таиланде, избила его и попала на видео

      Назван срок прихода климатической зимы в Россию

      Беллу Хадид заметили с «челкой библиотекарши»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше