В Кремле не стали отвечать на вопрос о размещении в зоне СВО военных из Северной Кореи

Пресс-секретарь Путина Песков переадресовал в Минобороны вопрос о бойцах из КНДР

В Кремле не стали отвечать на вопрос о размещении в зоне специальной военной операции (СВО) военных из КНДР (Северной Кореи) — пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков переадресовал его в Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

«Это вопрос, который касается непосредственно ведения специальной военной операции», — объяснил отказ комментировать тему слухов о присутствии в зоне СВО северокорейских бойцов представитель Кремля.

Владимир Зеленский заявлял о противостоянии Вооруженных сил Украины не только российским, но и северокорейским военным. При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ответ на заявление Зеленского сообщил, что у альянса нет доказательств присутствия северокорейской армии на Украине.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о ратификации договора между Россией и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ, как подчеркнули в Совфеде, носит миролюбивый характер и предусматривает поддержание бессрочного партнерства, которое базируется на взаимном уважении суверенитета и на других принципах международного права.