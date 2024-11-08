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05:52, 8 ноября 2024Силовые структуры

В Мариуполе обнаружили крупный тайник с оружием ВСУ

Сотрудники ФСБ уничтожили крупный тайник украинских диверсантов в Мариуполе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Мариуполе сотрудники ФСБ обнаружили крупный тайник с оружием ВСУ. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова, пишут «Известия».

«В результате оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике выявлен вражеский схрон со взрывными устройствами, заготовленный украинскими националистами при отступлении из Мариуполя», — отметила она.

Как отмечается, сотрудники УФСБ изъяли 28 осколочных боеприпасов ВОГ, 16 выстрелов к ручным гранатометам, семь ручных гранат, две мины, а также 360 патронов к стрелковому оружию. По словам Клепановой, на специализированном полигоне взрывотехники международного противоминного центра ВС РФ уничтожили боеприпасы и взрывные устройства.

Накануне сообщалось, что в Авдеевке Донецкой народной республике полицейские нашли два крупных схрона с оружием, боеприпасами и препаратами. Как уточнялось, в тайнике были спрятаны более 80 тысяч патронов различного калибра, автоматическое оружие, гранаты. Среди находок замечены образцы производства западных стран.

В конце октября в Луганской народной республике росгвардейцы обезвредили схрон Вооруженных сил Украины с 100 килограммами тротила. Находки передали в подразделения, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции

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