В регионе России захотели запретить продавать топливо на АЗС одной категории граждан

ГИБДД Татарстана решила запретить продавать топливо на АЗС жителям младше 16 лет

Госавтоинспекция Татарстана хочет запретить продавать топливо на АЗС в регионе одной категории граждан — лицам, не достигшим 16 лет. С такой инициативой выступил начальник республиканского Управления инспекции Рустем Гарипов в беседе с изданием «Реальное время».

«16 декабря пройдет правительственная комиссия по безопасности дорожного движения. Сейчас этот проект у нас в работе. Госавтоинспекция будет выходить с предложением, чтобы все это было запрещено на законодательном уровне», — сказал он.

Гарипов объяснил такое предложение желанием избежать аварий с участием подростков, которые катаются за рулем без прав. Вопрос становится особенно актуальным из-за роста популярности питбайков, добавил начальник управления ГАИ.

По его словам, важно урегулировать вопрос в том числе с онлайн-заправкой через мобильные приложения. Такой способ оплаты топлива может усложнить контроль за продажей топлива несовершеннолетним.

Ранее в Республике Алтай жителям, которые сообщили о пьяном водителе в правоохранительные органы, ввели выплаты в размере пяти тысяч рублей. Мера призвана сократить аварийность на дорогах региона.