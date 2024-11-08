В регионе России захотели запретить продавать топливо на АЗС одной категории граждан

Госавтоинспекция Татарстана хочет запретить продавать топливо на АЗС в регионе одной категории граждан — лицам, не достигшим 16 лет. С такой инициативой выступил начальник республиканского Управления инспекции Рустем Гарипов в беседе с изданием «Реальное время».
«16 декабря пройдет правительственная комиссия по безопасности дорожного движения. Сейчас этот проект у нас в работе. Госавтоинспекция будет выходить с предложением, чтобы все это было запрещено на законодательном уровне», — сказал он.
Гарипов объяснил такое предложение желанием избежать аварий с участием подростков, которые катаются за рулем без прав. Вопрос становится особенно актуальным из-за роста популярности питбайков, добавил начальник управления ГАИ.
По его словам, важно урегулировать вопрос в том числе с онлайн-заправкой через мобильные приложения. Такой способ оплаты топлива может усложнить контроль за продажей топлива несовершеннолетним.
Ранее в Республике Алтай жителям, которые сообщили о пьяном водителе в правоохранительные органы, ввели выплаты в размере пяти тысяч рублей. Мера призвана сократить аварийность на дорогах региона.