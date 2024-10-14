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11:05, 14 октября 2024Россия

Жителям региона России начали платить тысячи рублей за информацию об одном нарушении

В Республике Алтай ввели выплаты в 5 тысяч рублей за сообщение о пьяном водителе

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Республике Алтай жителям, которые сообщили о пьяном водителе в правоохранительные органы, ввели выплаты. Об этом сообщил глава российского региона Андрей Турчак в Telegram-канале.

«Недавно мы приняли решение о единовременной выплате в размере 5 тысяч рублей за сообщение о нетрезвых водителях. Это должно повысить безопасность на дорогах и сократить число "пьяных" ДТП», — сообщил Турчак.

Губернатор назвал аварийность на дорогах Алтая серьезной проблемой. По его словам, на ДТП в регионе влияет не только пьяное вождение, но и неконтролируемый выпас животных.

По словам Турчака, власти заложат в бюджет следующего года приобретение «электронных пастухов» на особо опасных участках дороги. Кроме того, также будут выделены средства на трудоустройство жителей, которые будут следить за животными.

Ранее аналогичные денежные вознаграждения для жителей ввели власти Амурской области. Средства на выплаты будут выделять из областного бюджета.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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