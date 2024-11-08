В России рассказали о завуалированной схеме Запада по возвращению российских ученых

Ковальчук: Запад придумал завуалированную схему возвращения ученых РФ в ЦЕРН

Запад придумал завуалированную схему возвращения российских ученых в проекты Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Об этом рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, сообщает РИА Новости.

По его словам, после начала конфликта на Украине российским ученым предложили вернуться в свои родные институты в Россию и зачислиться по совместительству в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, а потом с международной аффилиацией продолжить работу в ЦЕРН.

«Категорически по двойным стандартам мы работать не будем. Хотя, очевидно, Запад по-прежнему заинтересован в нашем участии», — подчеркнул он.

Ранее представитель ЦЕРН заявил, что прекратит сотрудничество с российскими учеными из-за специальной военной операции (СВО). Он сообщил, что расположенный в Швейцарии ЦЕРН, наиболее известный своими исследованиями в области физики элементарных частиц и Большим адронным коллайдером, не будет продлевать соглашение о сотрудничестве с Россией, которое истекает 30 ноября 2024 года.