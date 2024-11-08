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04:44, 8 ноября 2024Россия

В России усмотрели в речи Путина шанс закончить СВО

Академик РАН Дынкин: после речи Путина на «Валдае» появился шанс закончить СВО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

После речи президента России на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи появился шанс завершить конфликт на Украине. Такое мнение о возможном окончании спецоперации (СВО) высказал президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова академик РАН Александр Дынкин, передает ТАСС.

«Это давно известно, что (условия завершения конфликта — прим. «Ленты.ру») — это нейтральная Украина, фиксация новых границ Украины по линии разделения, а, может быть, даже с учетом того, что у нас новые регионы. Так что какой-то шанс появился», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что победивший на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал «держать в фокусе своего внимания» вопрос кризиса на Украине в отличие от Джо Байдена. «И я надеюсь, что американские профессионалы внимательно изучат эту речь (Путина конфликта — прим. «Ленты.ру») и увидят его идею», — подчеркнул Дынкин.

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