в США назвали интересующий Россию шаг Трампа по Украине

Time: если Трамп заключит сделку с Путиным по Украине, РФ будет заинтересована

Если победивший на выборах президента США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп решит заключить сделку по Украине с президентом РФ Владимиром Путиным, «русские будут заинтересованы». Об этом написало издание Time, ссылаясь на бывшего высокопоставленного американского чиновника, который поддерживает контакты на высоком уровне в Вашингтоне и Москве.

«Я уверен, что у них есть много предложений по этому поводу. Но они не собираются отвечать, пока США не решат, что они хотят предложить», — объяснил собеседник издания.

В статье делается вывод, что именно Трамп, уже в качестве президента, должен будет сделать первый шаг к сотрудничеству с Путиным.

Также, отмечают авторы, «русские дали понять», что американскому политику нужно будет заслужить мирное соглашение, которого хотят достичь США, при этом цена для Украины будет «особенно высока». «Путин считает, что он начинает переговоры с Трампом с позиции силы», — добавила в разговоре с изданием специалист по российской политике и международным отношениям Нина Хрущева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил идею Трампа «быстро решить» конфликт с Россией. По его словам, такой сценарий обернется «потерями для Украины».