Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:02, 8 ноября 2024Россия

В России захотели увеличить штрафы за подделку документов при незаконной миграции

В ГД доработали проект о штрафах за подделку документов при незаконной миграции
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В России доработали проект о штрафах за подделку документов при организации незаконной миграции. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки и рекомендовал принять закон во втором чтении, передает ТАСС.

Законопроект намерены рассмотреть на пленарном заседании нижней палаты парламента в среду, 13 ноября. Он предполагает увеличение размера штрафов за правонарушение в сфере незаконной миграции, чем было озвучено изначально — во время первого чтения.

Согласно поправкам, юрлицам будет грозить штраф от 5 до 10 миллионов рублей за совершение правонарушения. Речь идет о подделке документа, удостоверяющего личность мигранта, подтверждающего у него якобы наличие права на проживание в России. Если та или иная компания попадется на оказании незаконных услуг в области миграции снова, то штраф будет значительно выше — вплоть до 60 миллионов рублей.

Для граждан размер штрафа будет варьироваться от 40 до 80 тысяч рублей, и от 100 до 200 тысяч рублей — при повторном нарушении закона.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о конфискации нажитого на организации нелегальной миграции имущества.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский губернатор рассказал о борьбе с мигрантами в регионе. Как ему удалось добиться оттока приезжих?

      Российские военные продвинулись вглубь Часова Яра

      В России представили iPhone с Дональдом Трампом и Илоном Маском

      Российские военные в Курской области обманом выманили бойцов ВСУ и накрыли огнем

      Стали известны последствия извержения вулкана на Камчатке

      Россиянин поговорил с мошенниками и лишился квартиры и сбережений

      Новый катер с «Ураном» передадут ВМФ в 2025 году

      По делу Военно-строительной компании вскрылись новые хищения при ремонте казарм на Урале

      Названы пути передачи вируса Коксаки

      Жители российского поселка лишились отопления из-за новых труб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше