В России захотели увеличить штрафы за подделку документов при незаконной миграции

В ГД доработали проект о штрафах за подделку документов при незаконной миграции

В России доработали проект о штрафах за подделку документов при организации незаконной миграции. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки и рекомендовал принять закон во втором чтении, передает ТАСС.

Законопроект намерены рассмотреть на пленарном заседании нижней палаты парламента в среду, 13 ноября. Он предполагает увеличение размера штрафов за правонарушение в сфере незаконной миграции, чем было озвучено изначально — во время первого чтения.

Согласно поправкам, юрлицам будет грозить штраф от 5 до 10 миллионов рублей за совершение правонарушения. Речь идет о подделке документа, удостоверяющего личность мигранта, подтверждающего у него якобы наличие права на проживание в России. Если та или иная компания попадется на оказании незаконных услуг в области миграции снова, то штраф будет значительно выше — вплоть до 60 миллионов рублей.

Для граждан размер штрафа будет варьироваться от 40 до 80 тысяч рублей, и от 100 до 200 тысяч рублей — при повторном нарушении закона.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о конфискации нажитого на организации нелегальной миграции имущества.