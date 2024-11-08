В российском регионе ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона

В Подмосковье полиция ликвидировала нарколабораторию по производству мефедрона

В Московской области полиция ликвидировала нарколабораторию по производству мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»). В рамках этого дела задержали жителя Москвы. Его отправили под стражу.

По версии следствия, злоумышленник арендовал ангар в деревне Ольховка и оборудовал в нем лабораторию для изготовления запрещенных веществ. Во время обыска силовики обнаружили более девяти килограммов мефедрона, емкости с прекурсорами общим объемом около 250 литров и ряд других предметов.

Ранее в Курганской области сотрудники ФСБ задержали трех членов курганской организованной преступной группировки (ОПГ) в созданной ими нарколаборатории.