В российском регионе второй раз за полчаса сработала система ПВО

Минобороны России заявило еще об одном сбитом в Белгородской области дроне ВСУ

В Белгородской области второй раз за полчаса сработала система противовоздушной обороны (ПВО). О новой попытке атаки на регион со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, в 18:30 по московскому времени дежурные военные сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

До этого Минобороны отчиталось, что система ПВО перехватила беспилотный летательный аппарат в Белгородской области в 18:00.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали сразу два населенных пункта региона. По его данным, в селе Вязовое Краснояружского района беспилотник повредил кона, фасад и забор дома, а также машину. Кроме того, украинский дрон упал и взорвался в городе Шебекино, повредив фасад, кровлю и забор в жилых домовладениях.