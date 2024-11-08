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19:08, 8 ноября 2024Россия

В российском регионе второй раз за полчаса сработала система ПВО

Минобороны России заявило еще об одном сбитом в Белгородской области дроне ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Белгородской области второй раз за полчаса сработала система противовоздушной обороны (ПВО). О новой попытке атаки на регион со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, в 18:30 по московскому времени дежурные военные сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

До этого Минобороны отчиталось, что система ПВО перехватила беспилотный летательный аппарат в Белгородской области в 18:00.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали сразу два населенных пункта региона. По его данным, в селе Вязовое Краснояружского района беспилотник повредил кона, фасад и забор дома, а также машину. Кроме того, украинский дрон упал и взорвался в городе Шебекино, повредив фасад, кровлю и забор в жилых домовладениях.

ЖЗЛ
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