Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:06, 8 ноября 2024Россия

В РПЦ призвали не помогать прибегнувшим к ЭКО парам из-за их «распущенности»

В Челябинске священник призвал государство не помогать прибегнувшим к ЭКО парам
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Настоятель храма Александра Невского протоиерей Борис Кривоногов призвал государство не помогать прибегнувшим к искусственному оплодотворению методом ЭКО парам, обвинив их в «распущенности». С таким заявлением священник РПЦ выступил на Русском экономическом форуме в Челябинске, пишет 74.RU.

По мнению священнослужителя, «для рождения детей государственная поддержка в принципе не нужна, гораздо важнее вера», а если женщина не может забеременеть в браке, то этому виной ее «распущенность», которая предшествовала созданию семьи.

«Если девушка рано начинает половую жизнь, что называется в религии похоть и распущенность, часто меняет половых партнеров, а если все-таки "залетела", делает аборт, один, другой, то потом забеременеть от любимого человека она не может, потому что организм подызношен. Тут лечить надо причину, а не следствие», — заявил Кривоногов.

В заключение своей речи священник призвал россиян и, в частности, правительство «не изобретать велосипед, а возвращаться к традиционным ценностям».

Ранее в РПЦ выступили против ЭКО для вдов участников специальной военной операции (СВО) на Украине, заявив, что подобный способ «разрывает единство мужа и жены».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине говорят о подготовке к отходу ВСУ из Курской области. В России объяснили, почему выйти оттуда уже невозможно

      «Изделие 30» для Су-57 показали на фото

      Стилист Рогов назвал лучший предмет гардероба для флирта

      ВСУ обстреляли Энергодар

      Хозяева белки Арахиса оказались порномоделями с аккаунтом на Onlyfans

      По «Звездным войнам» снимут еще три фильма

      Пытавшегося найти жену на российском шоу посадили на 15 лет за расправу

      Иностранные пиво и энергетики в России заставят измениться

      В США признали неминуемый отказ Зеленского от Крыма

      Кулеба заявил о невозможности предотвратить конфликт с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше