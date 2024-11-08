В сборной России по футболу сменился глава медиаслужбы

Роман Гутцайт покинул пост главы медиаслужбы сборной России

Телекомментатор Роман Гутцайт покинул пост главы медиаслужбы сборной России. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

На этом посту его сменил руководитель департамента по работе со СМИ РФС Петр Лимонов, который будет курировать медианаправление на ближайшем сборе национальной команды. «Российский футбольный союз благодарит Романа за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

Комментатор в своем Telegram-канале отметил, что договорился с РФС о расторжении контракта из-за высокой загрузки. «Иметь еще несколько работ параллельно оказалось невозможно чисто физически», — посетовал журналист, вступивший в должность в конце августа.

Ближайший сбор сборной России стартует 10 ноября. В его рамках команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем (15 ноября) и Сирией (19 ноября).