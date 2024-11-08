В Совфеде охарактеризовали одержавшего победу на выборах в США Трампа

Сенатор Джабаров: Трамп тот политик, с которым можно разговаривать

Избранный президент США Дональд Трамп — тот политик, с которым можно разговаривать. Такую характеристику привел сенатор Владимир Джабаров, его цитирует РИА Новости.

«Трамп — это конкретное лицо, с кем можно разговаривать. Я не мог понять, кто реально стоит за [Джо] Байденом, все эти годы, когда он был президентом. Не мог понять, кто реально будет стоять за Камалой Харрис. Одно дело улыбаться, шутить красиво, это здорово, но реально, кого она будет представлять и что конкретно будет она реализовывать в своей, в частности, внешней политике», — сказал парламентарий.

Джабаров назвал ошеломляющими результаты выборов, так как изначально считал, что кандидаты от Республиканской и Демократической партий будут идти «ноздря в ноздрю». Трамп, по мнению сенатора, победил очень уверенно и получил подавляющее преимущество.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявлял, что Республиканская партия США обеспечила себе контроль над Сенатом и Палатой представителей, что говорит о том, что новый президент получает тотальный мандат на правление.

Трамп одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября. Он обошел кандидата от Демпартии действующего вице-президента Камалу Харрис и набрал на выборах 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения 270. Итоговые результаты голосования на президентских выборах в США опубликуют 11 декабря.

Трамп уже занимал президентское кресло — до Джо Байдена, с 2016 по 2020 год. Он стал первым с начала XXI века политиком, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.