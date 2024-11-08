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12:31, 8 ноября 2024Мир

В США начали расследование по делу об угрозах угнать темнокожих в рабство

WP: в США расследуют СМС-рассылку с угрозами угнать темнокожих в рабство
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Craig Hudson / Reuters

ФБР и власти нескольких штатов в США начали расследование по факту массовой СМС-рассылки, в которой содержались угрозы угнать темнокожих граждан в рабство. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«ФБР совместно с властями нескольких штатов расследует массовые расистские СМС, разосланные темнокожим гражданам по всей стране. В текстах сообщений было сказано, что их собираются отправить трудиться на плантации в качестве рабов и собирать хлопок. Эта рассылка затронула 12 штатов США, а также столицу Вашингтон», — передает издание.

Авторы материала отметили, что на данный момент точное число пострадавших от рассылки не установлено, как и сама личность отправителя сообщений. При этом известно, что в нескольких СМС автор подписывался как «сторонник победившего на выборах США Дональда Трампа или как член его будущей администрации».

Спикер президентской кампании республиканца Кэролайн Левитт опровергла причастность к массовой рассылке и назвала какие-либо предположения об участии в ней «глупыми обвинениями и настоящей клеветой».

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что победа Трампа на президентских выборах в США связана с привлечением поддержки группы населения, традиционно поддерживавшей демократов — цветных избирателей из рабочего класса.

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