Избранному президенту США Дональду Трампу стоит при первой же возможности позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, это позволит закончить конфликт на Украине. Такой совет дал помощник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан в интервью агентству Bloomberg.
«Как только это станет возможным, все каналы связи должны быть восстановлены», — сказал Орбан.
Ранее источники в украинских политических кругах сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет отвергнуть план Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине.
До того арестованный по делу о госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский высказал мнение, что Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак будут создавать преграды для завершения конфликта. По словам парламентария, власти страны не интересует ничего, кроме самих себя, денег и гарантий безопасности.