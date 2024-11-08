Балаж Орбан посоветовал Трампу позвонить Путину

Избранному президенту США Дональду Трампу стоит при первой же возможности позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, это позволит закончить конфликт на Украине. Такой совет дал помощник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан в интервью агентству Bloomberg.

«Как только это станет возможным, все каналы связи должны быть восстановлены», — сказал Орбан.

Ранее источники в украинских политических кругах сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет отвергнуть план Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине.

До того арестованный по делу о госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский высказал мнение, что Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак будут создавать преграды для завершения конфликта. По словам парламентария, власти страны не интересует ничего, кроме самих себя, денег и гарантий безопасности.