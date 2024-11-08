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01:57, 8 ноября 2024Мир

В Венгрии дали совет Трампу относительно звонка Путину

Балаж Орбан посоветовал Трампу позвонить Путину
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sputnik / Reuters

Избранному президенту США Дональду Трампу стоит при первой же возможности позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, это позволит закончить конфликт на Украине. Такой совет дал помощник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан в интервью агентству Bloomberg.

«Как только это станет возможным, все каналы связи должны быть восстановлены», — сказал Орбан.

Ранее источники в украинских политических кругах сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет отвергнуть план Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине.

До того арестованный по делу о госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский высказал мнение, что Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак будут создавать преграды для завершения конфликта. По словам парламентария, власти страны не интересует ничего, кроме самих себя, денег и гарантий безопасности.

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