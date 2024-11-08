В Запорожье рассказали о целях добровольческого отряда «БАРС-11»

РИА: добровольческий отряд «БАРС-11» укрепляет оборону ВС России в Запорожье

Добровольческий отряд «БАРС-11» Вооруженных сил Российской Федерации занимается укреплением тылом передовых частей группировки «Днепр» в Запорожье. Об этом рассказал начальник штаба отряда с позывным Иваныч, передает РИА Новости.

«Одна из основных наших задач — это прочное удержание обороны непосредственно в населенном пункте», — рассказал военный.

По его словам, в задачи подразделения входит огневая поддержка находящихся впереди подразделений с помощью минометных, гаубичных и FPV рассчетов.

Ранее стало известно, что три женщины уже вступили в добровольческий отряд Министерства обороны «Барс-Белгород». Еще пять женщин готовят документы для сдачи в военкомат и вступления в добровольческое формирование.