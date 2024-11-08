В зоне СВО испытают аэростат-ретранслятор для дронов

Увеличивающий дальность дронов аэростат испытают в зоне СВО

Российский аэростат-ретранслятор, который способен увеличивать дальность работы FPV-дронов до 40 километров, испытают в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом разработчик изделия с позывным Кот Бегемот сообщил ТАСС.

«Оболочка аэростата сделана из полиэтилена низкого давления, изделие оснащено видеокамерой. Испытания запланированы в течение ближайших двух месяцев и пройдут в тыловой зоне спецоперации совместно со школой операторов дронов "Архангел". Аэростат планируется применять для раздачи сигнала с ретранслятора, чтобы операторы дронов могли дальше видеть, а аппараты — дальше летать», — сказал он.

По словам разработчика, теоретически изделие способно увеличить дальность работы дронов до 70 километров, а на практике дистанция составляет 40 километров, поскольку FPV-дронам не нужно летать дальше.

Он отметил, что в будущем аэростат может работать из тыловой зоны СВО, раздавая сигнал дальше линии соприкосновения. Кот Бегемот отметил, что материал и форма аэростата делают его малозаметным для радиолокационных станций. При этом визуально обнаружить аэростат можно на расстоянии менее 500 метров.

В октябре стало известно, что российский универсальный беспилотный летательный аппарат «Бражник» планируют запустить в серийное производство в конце ноября. Аппарат можно использовать для ретрансляции, мониторинга и лазерного сканирования местности.