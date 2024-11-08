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10:26, 8 ноября 2024Забота о себе

Врач предупредил о возрасте начала атрофии мозга

Нейробиолог Миндеа: после 65 лет показатели мозга начинают снижаться
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Volha_R / Shutterstock / Fotodom

Нейробиолог и нейрохирургический медицинский исследователь доктор Стефан Миндеа объяснил, что мозг меняется на протяжении всей жизни. О возрасте начала атрофии мозга он предупредил в беседе с изданием Mirror.

По словам Миндеа, фазы развития и изменений мозга на протяжении жизни обуславливают мыслительные способности, эмоциональную зрелость, физическое и умственное развитие. Если с 40 до 60 лет человек испытывает так называемый когнитивный пик, то после 65 лет показатели мозга начинают снижаться, рассказал врач.

«Мозг постепенно атрофируется или сжимается, особенно в таких областях, как гиппокамп, который связан с памятью, а также в лобной и префронтальной коре головного мозга. Вот почему с возрастом мы начинаем забывать вещи или почему мошенники способны обмануть пожилых людей — их лобные доли начинают атрофироваться», — объяснил нейробиолог.

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При этом, продолжил он, если подвижный интеллект (скорость решения проблем и обработки информации) может с возрастом снижаться, то кристаллизованный интеллект (знания и навыки, приобретенные в течение жизни) часто остается неизменным или даже улучшается. «Это похоже на компьютер с более медленным подключением к интернету. Вся информация по-прежнему находится в сети, но для доступа к этой информации может потребоваться немного больше времени», — привел сравнение Миндеа.

Ранее геронтолог, гериатр Кирилл Прощаев назвал факторы, которые влияют на скорость старения человеческого организма. По его словам, это зависит от генетики, экологической обстановки, а также от образа жизни и накопленных за жизнь заболеваний.

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