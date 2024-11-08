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21:39, 8 ноября 2024Забота о себе

Врач раскрыла опасные последствия пропуска завтрака

Эндокринолог Михалева: пропуск завтрака вреден для здоровья
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dan Counsell / Unsplash

Пропуск завтрака вреден для здоровья, предупредила врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева. Опасные последствия привычки не есть по утрам она раскрыла в беседе с «Газетой.Ru».

Врач отметила, что, люди, которые пропускают завтрак, очень часто переедают перед сном. Это происходит потому, что в течение дня они не успевают как следует поесть и к ночи чувствуют сильный голод. Кроме того, по мнению Михалевой, если человек не завтракает, есть большой риск, что его организм не получает нужное для нормальной работы количество полезных веществ.

Со временем подобный режим питания ведет к набору веса, развитию диабета второго типа и ожирению, предупредила эндокринолог. Она посоветовала, заметив тягу к обильным трапезам перед сном, изменить режим питания таким образом, чтобы в первой половине дня есть питательные и сытные продукты, а на вечер оставлять более легкие блюда.

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Врач подчеркнула, что не склонные к перееданию люди могут сместить время завтрака ближе к полудню, однако предупредила, что в этом случае в течение дня останется только два приема пищи — поздний завтрак и ранний ужин. Поэтому такой рацион, по ее словам, не подойдет тем, кто часто чувствует сильный голод. Им лучше питаться три раза в день и не пропускать завтрак, резюмировала врач.

Ранее диетолог Елена Парецкая назвала рецепт полезного завтрака, который можно приготовить с вечера. Она посоветовала сделать смесь из овсяных хлопьев, фруктов и корицы.

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