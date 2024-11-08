Задержанный за сотрудничество с террористической организацией россиянин попало на видео

ФСБ сняли видео задержания участвовавшего в террористической организации мужчины

Задержание 35-летнего жителя Набережных Челнов за сотрудничество с украинской террористической организацией попало на видео. Соответствующую видеозапись опубликовали РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ подбегают к фигуранту на улице и кладут его на землю. Они надевают ему наручники и сажают в служебный автомобиль.

Ранее сообщалось, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 205.5 УК РФ («Участие в террористической организации»). Он уже во всем признался и раскаялся в содеянном. По информации правоохранителей, задержанный сам вступил в переписку с представителем украинской террористической организации. Он хотел помогать им в совершении диверсий в Татарстане. Мужчина также передавал данные о расположении объектов оборонной промышленности и военкоматов в Набережных Челнах. Правоохранители выяснили, что россиянин сделал тайник в лесу, в котором спрятал компоненты для изготовления самодельного зажигательного устройства.