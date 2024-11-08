Захарова предложила ЕС передать Киеву собственность Зеленского и его команды

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Европейскому союзу (ЕС) конфисковать и передать Киеву собственность украинского лидера Владимира Зеленского и его команды вместо замороженных активов России. Об этом дипломат заявила в Telegram-канале.

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что Зеленский «клянчил» у ЕС 300 миллиардов евро из активов России, отметив, что в европейском объединении знают, чем для них это закончится.

«Мы честно предупредили, что будет очень больно. Там также знают, сколько и где спрятано наворованных активов украинских чиновников и олигархов. Может, украинцам просто конфисковать собственность Зеленского и его выводка?» — предложила она.

Ранее Зеленский назвал замороженные активы России «украинскими деньгами». Политик поблагодарил западные страны, «отстаивающие право» Киева на их использование, и призвал как можно быстрее найти механизм, позволяющий передать средства республике. По его словам, Киев хочет задействовать доходы от замороженных российских активов для внутреннего производства.