Зеленский: замороженные активы России являются украинскими деньгами

Президент Украины Владимир Зеленский назвал замороженные активы России «украинскими деньгами». Политик поблагодарил западные страны, «отстаивающие право» Киева на их использование, и призвал как можно быстрее найти механизм, позволяющий передать средства республике.

«Для них [Москвы] это также будет уроком, когда российские активы будут работать на Украину. Откровенно говоря, это украинские деньги», — сказал Зеленский.

По его словам, Киев хочет задействовать доходы от замороженных российских активов для внутреннего производства. Зеленский отметил, что деньги требуются для собственного изготовления беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы.

Фото: POOL New / Reuters

Украина ждет от Евросоюза почти два миллиарда евро

В ноябре министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев ожидает получения 1,9 миллиарда евро от Европейского союза (ЕС) за счет доходов с замороженных российских активов. Он назвал эти деньги средствами, которые «нужны немедленно», однако не уточнил, куда именно они пойдут.

Месяцем ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что страна получит 50 миллиардов долларов за счет российских активов от ЕС и G7 в 2024 году. «Они станут основой нашей финансовой устойчивости в обозримом будущем», — указал глава украинского кабмина.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

По итогам первых девяти месяцев 2024 года доходы от замороженных в Европе российских активов на площадке Euroclear, где блокирована подавляющая их часть, составили около 5,15 миллиарда евро. Из вышеуказанной суммы 1,27 миллиарда евро были уплачены в качестве налоговых отчислений властям Бельгии, на территории которой расположен депозитарий. В настоящее время на его счету размещены заблокированные российские активы на общую сумму 176 миллиардов евро.

В Москве кредит Украине за счет российских активов назвали мошенничеством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выделение Киеву кредита с российских средств очередным фактом мошенничества. Она пообещала, что решительный ответ Москвы на «попытку Евросоюза прикарманить доходы от замороженных активов Российской Федерации не заставит себя ждать».

Дипломат отметила, что выданный Украине кредит не поможет Киеву. Он только усугубит ситуацию для граждан Украины, добавила она.

В свою очередь, замглавы Министерства финансов РФ Иван Чебесков предупредил, что использование заблокированных в западных странах российских активов создаст серьезные риски для глобальной валютно-финансовой системы.