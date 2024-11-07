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18:41, 7 ноября 2024Бывший СССР

«Это украинские деньги». Зеленский призвал скорее передать Киеву замороженные активы России

Зеленский: замороженные активы России являются украинскими деньгами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Daïna Le Lardic / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал замороженные активы России «украинскими деньгами». Политик поблагодарил западные страны, «отстаивающие право» Киева на их использование, и призвал как можно быстрее найти механизм, позволяющий передать средства республике.

«Для них [Москвы] это также будет уроком, когда российские активы будут работать на Украину. Откровенно говоря, это украинские деньги», — сказал Зеленский.

По его словам, Киев хочет задействовать доходы от замороженных российских активов для внутреннего производства. Зеленский отметил, что деньги требуются для собственного изготовления беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы.

Фото: POOL New / Reuters

Украина ждет от Евросоюза почти два миллиарда евро

В ноябре министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев ожидает получения 1,9 миллиарда евро от Европейского союза (ЕС) за счет доходов с замороженных российских активов. Он назвал эти деньги средствами, которые «нужны немедленно», однако не уточнил, куда именно они пойдут.

Месяцем ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что страна получит 50 миллиардов долларов за счет российских активов от ЕС и G7 в 2024 году. «Они станут основой нашей финансовой устойчивости в обозримом будущем», — указал глава украинского кабмина.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

По итогам первых девяти месяцев 2024 года доходы от замороженных в Европе российских активов на площадке Euroclear, где блокирована подавляющая их часть, составили около 5,15 миллиарда евро. Из вышеуказанной суммы 1,27 миллиарда евро были уплачены в качестве налоговых отчислений властям Бельгии, на территории которой расположен депозитарий. В настоящее время на его счету размещены заблокированные российские активы на общую сумму 176 миллиардов евро.

В Москве кредит Украине за счет российских активов назвали мошенничеством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выделение Киеву кредита с российских средств очередным фактом мошенничества. Она пообещала, что решительный ответ Москвы на «попытку Евросоюза прикарманить доходы от замороженных активов Российской Федерации не заставит себя ждать».

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Дипломат отметила, что выданный Украине кредит не поможет Киеву. Он только усугубит ситуацию для граждан Украины, добавила она.

В свою очередь, замглавы Министерства финансов РФ Иван Чебесков предупредил, что использование заблокированных в западных странах российских активов создаст серьезные риски для глобальной валютно-финансовой системы.

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