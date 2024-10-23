«Вы идиотка». На Западе раскритиковали главу Минфина Британии из-за слов о Путине и новой помощи Киеву

Профессор Малинен назвал главу Минфина Британии идиоткой из-за слов о Путине

На Западе резко высказались о главе Министерства финансов Британии Рэйчел Ривз. Резкое заявление сделал профессор Хельсинкского университета и геополитический аналитик Туомас Малинен на странице в социальной сети X.

«Вы идиотка или коррумпированный человек», — написал он.

Поводом для такого заявления стали слова Ривз о президенте России Владимире Путине. Британский министр пообещала обратить доходы «режима Путина» против него самого. Она также предложила предоставить Киеву дополнительную помощь в размере двух миллиардов фунтов стерлингов (более 251 миллиарда рублей). Ривз добавила, что защита Британии начинается на Украине.

Великобритания намерена выдать Украине кредит с погашением за счет прибыли от активов России

Ранее также стало известно, что Великобритания предоставит Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (более 283 миллиардов рублей) в рамках кредита «Большой семерки».

Британское правительство сообщило, что кредит будет выдан за счет прибыли от попавших под санкции активов России.

Рейчел Ривз (в центре) Фото: Leon Neal / Reuters

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин выразил уверенность, что в ответ на такие недружественные действия необходимо прекратить подпитку западных стран деньгами.

Нужно прекратить подпитку Запада нашими деньгами. То есть нужно прекратить вывод капитала из страны. Нужно прекратить бегство капитала в криминальную экономику внутри России, потому что она тесно связана с Западом. Тем самым нужно прекратить крупную обналичку денег Михаил Делягин заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Депутат также заявил о необходимости провести деофшоризацию экономики.

Великобритания выделит 155 миллионов долларов на военную поддержку Украины на море

Помимо прочего, Великобритания собирается выделить дополнительные 155 миллионов долларов (более 14 миллиардов рублей) на поддержку Украины на море, о чем сообщили в офисе британского премьер-министра Кира Стармера.

Эти деньги планируют направить в том числе на закупку для Вооруженных сил Украины (ВСУ) морских беспилотников и радарных систем. Как уточнили в офисе британского премьера, «речь о сотнях морских беспилотников и радиолокационных станций».

Стармер еще летом заявлял, что позиция Великобритании касательно украинских ударов по российской территории западным оружием при новом правительстве Лейбористской партии не изменится.

Путин назвал разрешение ВСУ бить оружием Запада вглубь России вовлечением НАТО в конфликт

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.

Если Запад разрешит Киеву наносить удары своим оружием, то это будет говорить о непосредственном и прямом участии НАТО, США, европейских стран в боевых действиях Владимир Путин президент России

Путин подчеркнул, что Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».