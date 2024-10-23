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05:27, 23 октября 2024Экономика

В России предложили ответ на использование доходов страны для помощи Украине

Депутат Делягин призвал прекратить подпитку Запада деньгами из России

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В ответ на использование Западом доходов от замороженных российских активов в пользу Украины необходимо прекратить подпитку западных стран деньгами, убежден заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Такой ответ депутат предложил в разговоре с «Лентой.ру».

«Нужно прекратить подпитку Запада нашими деньгами. То есть нужно прекратить вывод капитала из страны. Нужно прекратить бегство капитала в криминальную экономику внутри России, потому что она тесно связана с Западом. Тем самым нужно прекратить крупную обналичку денег», — считает Делягин.

По мнению депутата, также необходимо провести деофшоризацию экономики.

«Если какое-то предприятие в России управляется через офшор и владелец не хочет возвращать центр управления в Россию, оно должно быть конфисковано как бесхозное имущество. Благо все нормы в законе есть», — добавил он.

А далее уже собственные действия защиты против Запада. Имущество соответствующих государств и имущество их фирм должно быть конфисковано, а интеллектуальное право должно быть отменено. Это обеспечит бурное развитие России, которая станет центром не только программного, но и инженерного творчества и культурного творчества буквально за день

Михаил Делягинзампредседателя комитета Госдумы по экономической политике

Ранее стало известно, что Великобритания предоставит Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках кредита G7. В сообщении британского правительства говорится, что деньги будут выданы за счет доходов от замороженных российских активов.

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