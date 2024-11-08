Замминистра обороны Украины уволили через четыре месяца после назначения

Кабмин Украины уволил замминистра обороны Сергия через 4 месяца после назначения

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра обороны страны Александра Сергия через четыре месяца после назначения. Об этом сообщил представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Уволен: Сергий Александр Петрович с должности заместителя министра обороны Украины», — сообщил чиновник. Также Мельничук заявил о согласовании увольнения с должности председателя Волынской областной государственной администрации Юрия Погуляйко.

Как отмечает hromadske, кабмин Украины назначил Сергия на должность замминистра обороны Украины только в июле 2024 года. Подчеркивается, что он окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище и участвовал в миротворческой миссии в составе военного контингента Украины в Сьерра-Леоне.

Ранее кабмин Украины уволил заместителя министра обороны страны Юрия Джигира. Министр обороны Рустем Умеров подавал запрос на увольнение Джигира и еще двоих своих заместителей 1 октября.